重機公路飆速 去年迄今釀17死傷

來自桃園的許姓機車騎士，疑碎石路滑魂斷蘇花。（警消提供）

重機車事故頻傳，今年迄今已造成17死傷。（警消提供）

警方在蘇花、中橫設置稽查點，盼能減少重機車禍事故。（新城警方提供）

重機出遊近年蔚為風潮，蘇花、中橫公路山道彎曲且沿途景色優美，成為大型重機車隊競速馳騁熱門路線，但車禍也持續增加，來自桃園的許姓哈雷重機騎士，本月8日疑碎石路滑，加上車速過快自撞隧道慘死，警方統計去年迄今，重機交通事故已釀17死傷，將在入口處設置交通稽查降低事故發生率。

花蓮蘇花、中橫公路山路曲折，沿途分別有美麗海景及豐富的峽谷景觀，成為重機車友心目中絕佳的飆速勝地，近年來每到周末假日花蓮各風景區經常可見美式打扮的公路騎士的蹤影，部分騎士在道路上呼嘯疾駛，造成交通事故也直線上升。

新城警方統計，去年二地共發生103起車禍，其中大型重機車事故共有21件，造成3死14傷悲劇，車禍事故多為追撞、對撞及自摔等，警方分析肇事因素，車速過快常是潛藏的主因之一，且事故發生後的嚴重性與超速是有重度正相關。

新城分局交通組長黃榕仙說，重機騎士行駛公路時，因直線及行駛方向的慣性作用，若未保持安全距離或車速稍快時，常會剎車不及追撞前車，如果又剛好遇到轉彎無法拉回車體，則容易自摔，加上多數騎士也因從西部環島東進，抵達花蓮已連續騎乘數小時未休息，較會產生疲勞現象。

他強調，早期重型機車的材質及骨架設計較現代粗拙，400CC以上的車種，光空車就重達200至350公斤，現在則因使用更先進的鋁、鎂、鈦及碳纖維材料，日系1千CC的重型機車，平均重量已減至190公斤上下，但仍不易掌控，若發生車禍，仍容易造成傷亡。

警方為防治大型重機車隊交通事故，連日來已派員在蘇花公路及太魯閣入口處設置交通稽查，執行路檢勤務，共稽查235部大型重機車，除了阻嚇效果外，也叮嚀騎士遵守交通規則、放慢車速及禮讓來車，盼能降低車禍發生率。

(中時)