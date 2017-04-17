台糖、南市醫聯手辦捐血活動
台糖公司為抒解血荒攜手台南市立醫院今天舉辦「捐血不分你我」活動，號召民眾挽袖捐血，台糖公司副總經理洪火文、台糖公司油品事業部執行長徐繼聖、台南市立醫院院長蔡良敏還一起挽袖捐血，呼籲大家響應參與。
根據台灣血液基金會統計，截至13日為止，台南地區A、O、AB型的庫存量偏低（庫存量4至7天），因此舉辦活動號召台糖與台南市立醫院員工、醫護同仁盡一己之力，響應熱血傳愛活動。
台糖為鼓勵民眾參與，還精心準備台糖黑五寶、冬蟲夏草菌絲體複方膠囊或詩丹雅蘭all in one全效修護精華，市價超過700元；台南市立醫院也提供前100名7-11百元商品卡加碼禮，以及符合免費健檢的民眾，都可前往該院進行乳房攝影檢查、子宮頸抹片檢查、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查四項癌症篩檢，讓市民朋友捐血還能顧健康。
今天的捐血現場，包括員工、社區民眾都熱烈響應，捐血車內坐無虛席，參加捐血活動截至上午約計90人100袋熱血，活動至下午4點結束，預計捐血量可達150袋。
(中時)
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