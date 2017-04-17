興建大樓損壞鄰宅 民代會要求改善

台南市北區「成大林森」大樓建案被控造成鄰近房屋受損，市議員蔡旺詮接獲陳情後，邀集議員陳怡珍及工務局建管科、北區經建課、建商代表現場勘查。（洪榮志攝）

台南市北區林森路三段「成大林森」大樓建案，被控造成鄰近房屋地基下陷，甚至有滲水等受損問題，市議員蔡旺詮接獲陳情後，今天邀集議員陳怡珍及工務局建管科、北區經建課、建商代表現場勘查。會勘後初步要求建商的建築師應於本周日逐一前往各受損戶清查受損情形，對於有影響生活機能的部分，建商更需派人先行修復；至於工務局建管科也應針對此一屋損案已列案的7戶，以及此次陳情的東豐路305巷58號、54號等10多戶列案追蹤。

對於屋損和解部分，應由第三公正單位建築師公會、土木技師公會、結構技師公會鑑定後，與建商至區公所調解，鑑定時間需與住戶們有共識；若不成則送工務局建築爭議審議。

工務局建管科表示，此一建築爭議案，會要求監造建築師、營造建築師簽字保證安全，否則會先簽報勒令建商停工，解決民眾疑慮。

住戶們還陳情說，他們的房屋牆壁、地板龜裂、地基下陷，地下室更出現滲水現象，水達一層樓之高，施工時間長噪音大，生活實在苦不堪言。

蔡旺詮指出，住戶們房屋受損，過年前即向建商反映，但覺得問題沒人解決，甚至懷疑建商在拖延時間，中間可能出現溝通不良問題；他認為，建商對住戶的屋損問題要主動聯繫與關心，才能做個好鄰居部會有民怨。

鑑於此地鄰近成大，可能是土壤液化區，蔡旺詮也建議，此次鑑定時也能做地質偵測，看看此地是否是土壤液化區？給建商或住戶做參考，是不是需要再做補強措施。

陳怡珍也要求，在尚未解決所有鄰損問題前，工務局不能發照給建商；對有民眾反映工地施工導致排水溝高低出現問題無法排水，造成積水孳生蚊蟲，也請建商立即處理。

(中時)