興建大樓損壞鄰宅 民代會要求改善
台南市北區林森路三段「成大林森」大樓建案，被控造成鄰近房屋地基下陷，甚至有滲水等受損問題，市議員蔡旺詮接獲陳情後，今天邀集議員陳怡珍及工務局建管科、北區經建課、建商代表現場勘查。會勘後初步要求建商的建築師應於本周日逐一前往各受損戶清查受損情形，對於有影響生活機能的部分，建商更需派人先行修復；至於工務局建管科也應針對此一屋損案已列案的7戶，以及此次陳情的東豐路305巷58號、54號等10多戶列案追蹤。
對於屋損和解部分，應由第三公正單位建築師公會、土木技師公會、結構技師公會鑑定後，與建商至區公所調解，鑑定時間需與住戶們有共識；若不成則送工務局建築爭議審議。
工務局建管科表示，此一建築爭議案，會要求監造建築師、營造建築師簽字保證安全，否則會先簽報勒令建商停工，解決民眾疑慮。
住戶們還陳情說，他們的房屋牆壁、地板龜裂、地基下陷，地下室更出現滲水現象，水達一層樓之高，施工時間長噪音大，生活實在苦不堪言。
蔡旺詮指出，住戶們房屋受損，過年前即向建商反映，但覺得問題沒人解決，甚至懷疑建商在拖延時間，中間可能出現溝通不良問題；他認為，建商對住戶的屋損問題要主動聯繫與關心，才能做個好鄰居部會有民怨。
鑑於此地鄰近成大，可能是土壤液化區，蔡旺詮也建議，此次鑑定時也能做地質偵測，看看此地是否是土壤液化區？給建商或住戶做參考，是不是需要再做補強措施。
陳怡珍也要求，在尚未解決所有鄰損問題前，工務局不能發照給建商；對有民眾反映工地施工導致排水溝高低出現問題無法排水，造成積水孳生蚊蟲，也請建商立即處理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。