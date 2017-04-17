生態公園木屋無照仍建 北市府挨轟帶頭違法

北市府在南港打造「山水綠生態公園」，啟用已3年多，但園區內的「森林木屋咖啡座」遲未取得使用執照，挨批蚊子館。今議員陳彥伯在議會警衛部門質詢指出，小木屋竟在蓋好2年後才申請建照，市府對小市民的違建窮追猛打，自己卻帶頭蓋個大違建，實在太荒謬。

環保局長劉銘龍回應，目前正在進行補照程序，議員講的都是事實，會請政風室調查，兩周內把責任釐清。

山水綠生態公園原為「山豬窟垃圾掩埋場」，因垃圾掩埋量已經飽和，北市府斥資2億多，改闢為生態公園。但陳彥伯發現，園區內的森林木屋咖啡座2013年就啟用，卻在2015年12月1日才取得建照，蓋好才申請建照，後續又補蓋無障礙設施，根本是大違建。

陳彥伯指出，市府帶頭違法，花了490萬建造經費蓋小木屋，市民為求生活空間，逼不得已頂樓加蓋，市府說拆就拆，完全兩套標準。

對此，劉銘龍表示，議員舉出的事證非常明確，補照程序都在進行，使用執照預計今年6月底完成，會請政風室調查，已釐清責任；環保局政風室主任則說，會檢視相關的合約內容，該負的責任不會迴避。

(中時)