南台灣成立首個脊椎照護中心 主推微創手術

安南醫院成立南台灣第一個「脊椎照護中心」，多位醫師加入團隊，提生脊椎手術的品質。（程炳璋攝）

長年受骨刺困擾的侯先生，接受安南醫院神經外科醫師阮威勝建議，在後腰開一個小洞做內視鏡手術，現在可以正常行走。（程炳璋攝）

脊椎手術多半由多科醫師會診，成效優劣就看醫療團隊合作的嚴謹度，安南醫院骨科與神經外科長年配合良好，17日再進一步將5科共10位醫師納入團隊，成立「脊椎照護中心」，成為南台灣第一支有脊椎照護團隊的醫院，以微創脊椎手術為主軸，提供更優質的醫療服務。

68歲的徐女士去年7月因為車禍傷及脊椎，警消人員送她到安南醫院，骨科醫師方彥博診斷為暴裂性骨折，進行1個小時的微創手術，她隔天就可下床，3天後出院，至今復原狀況良好。

71歲的侯先生因為長期工作扛重物，脊椎長出骨刺，今年2月發作，右小腿痛到無法走路，到安南醫院作了1個多月的復健無起色後，由神經外科醫師阮威勝接手，4月初進行內視鏡手術1小時，只在後腰部開一個小洞，現在已可正常行走。

安南醫院院長林瑞模有30年骨科經歷，這回由他領軍，找來他的老師，前台大醫院脊椎外科醫師陳博光擔任顧問，成立南台灣首個「脊椎照護中心」，團隊成員納入骨科、神經外科、復健科、麻醉科、疼痛科等共10位醫師，要提供更優質的脊椎手術。

林瑞模認為骨科手術從傳統發展到微創是個趨勢，越來越多年輕醫師喜歡學微創開刀手術，脊椎手術成效的優劣，在於各科醫療團隊之間密切的合作，他深知如此，才決定將大家團結起來，不僅有助醫院發展更強的骨科水準，也提升病患的手術品質。

(中時)