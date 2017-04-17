FB放隨機殺人影片 美警呼籲男子自首

克利夫蘭警方提供嫌犯史蒂芬的照片。(美聯社)

美國克利夫蘭市(Cleveland)一名男子在臉書上放上一段隨機槍殺一名老人的影片、並宣稱他還殺了十幾個人，警方目前正在積極尋找這名男子的下落，並呼籲他出面自首。

根據路透社(Reuters)報導，警方表示這名男子疑似是37歲的史蒂芬(Steve Stephens)，但沒有證據可以證實他還殺了十幾人。克利夫蘭警長Calvin Williams和市長Frank Jackson透過記者會呼籲史蒂芬自首，並警告民眾他開著一台白色或乳色的福特轎車，身上有武器、相當危險。

警方表示史蒂芬在臉書上放了一段他殺了一名年長男子的影片，警方已發現這名死者是74歲的Robert Godwin Sr.，他和史蒂芬並不認識。英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，他將這起槍殺案怪罪在自己的前女友身上，並威脅若前女友或他媽不打電話給他，就要繼續殺人。

影片顯示他在周日時開車停在Godwin旁邊，並說他終於找到一個想殺的人了，然後走下車和Godwin交談，隨後Godwin出現試圖抵禦的跡象，但史蒂芬舉起手槍並開槍射擊，警長表示史蒂芬是隨機選擇Godwin成為他的受害者的。

當地大學傳簡訊給學生，警告警方正在州際公路90號以南的區域搜尋謀殺案嫌犯。當地媒體報導，當地診所也因此關閉，史蒂芬的前女友Joy Lane目前已經獲得警方保護。警方週日已經對史蒂芬發出通緝令，並警告他可能回逃往其他州。

史蒂芬的臉書上所有的貼文和槍殺影片已經都被移除。臉書發言人譴責這起事件，並表示將努力讓臉書成為一個安全的環境，臉書會在發生威脅生命安全的情況時，和執法以及緊急救援團隊保持聯繫。

(中時電子報)