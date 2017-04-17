活到老學到老！阿公阿嬤撂英語同潮e世代

社區阿公阿嬤樂齡學習成果豐，接下來要開始學英文撂英語。（許素惠攝）

富樂夢教育基金會董事長沈昆照捐助30萬元給雲林縣府，推動「樂齡英語學習班-小手牽大手作伙講英語」研習活動，希望將雲林縣老化的趨勢轉化成樂齡學習化，讓55歲以上的長者能夠學習到聽跟說的英文能力，使日常中融入實際的英語學習環境。

樂齡英語學習班由講師以全英語教學示範，針對英語教材實施Listen、Repeat And Do Actions聽、說能力，提供教學活動講解及演示。

教育處長梁恩嘉期許校園中校長、主任及老師們每日能使用英語問候、雙語（英語、國語併用）廣播及班級上、下課英語口令；亦期許參與研習的家長們能以英語和孩童交談，提升社區中家長們的英語表達能力，進而達到行銷地方產品之效果，更增進校際英語教學研發與交流，推動並深化英語教學內涵與功能，使學生具備參與國際賽事之競爭力，歡迎大家踴躍報名參加。

(中時)