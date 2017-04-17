台中市議會決定 4月27召開第5次會
台中市議會17日召開第2屆第12次程序委員會，討論今年第1次定期會議事日程；經過與會議員熱烈討論後，審定4月27日至7月5日召開第5次定期會議，5月1至3日進行專案報告、5月4、5及8日進行各委員會聯席專案業務報告，6月5至16日則進行市政總質詢。
台中市議會程序委員會由議長林士昌主持，針對專案報告、聯席專案業務報告日程，市議員李中、顏莉敏、吳敏濟、謝志忠、江肇國、何文海、何敏誠、張立傑等討論熱烈；最後林議長決議5月1至3日進行專案報告、5月4、5及8日進行各委員會聯席專案業務報告。
5月1日至3日大會專案報告，包括「一例一休影響民生」、「市政府及其他各局辦公空間使用狀況」、「市政府成立數位治理局財務影響效益評估」、「前瞻計畫台中市向中央爭取相關計畫內容」、「台中市長照2.0執行狀況」、「花博聘僱人員工作情形及績效」、「鐵路高架化與大車站計畫」等。
5月4、5及8日聯席會議專案業務報告，包括「市政府老人健保補助相關經費刪除緣由」、「台中市產業發展規劃成效」、「體二用地現況處理及未來規劃」、「105年度補助影視業者拍片取景及台中市各區影視放映活動成效」、「2019東亞運籌備、宣傳狀況與成效」、「105年度及當前中央對直轄市指定辦理施政項目計畫執行情形」等。
另外還有「大台中山手線規劃期程與進度」、「三井Outlet開發進度及預估經濟效益評估」、「清泉崗機場已更名為台中國際機場相關軟硬體提升具體計畫與進度」、「台中市未完成分配之公辦自辦重劃區進度」、「提升環保空氣品質全面使用非燃油公車之可行性評估」及「老人補助假牙」等專案報告。
(中時)
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