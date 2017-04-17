國立科大與醫院產學合作 提供護理師高年薪
醫護人力短缺醫院爭相網羅人才，國立台中科技大學17日與苗栗大千醫院簽訂產學合作計畫，醫院將提供護理師70至80萬年薪，該校學生畢業前到醫院實習期間，另享有每周元生活費，且畢業即就業，無縫接軌。
產學合作案由台中科技大學校長謝俊宏與大千醫院總裁徐千剛，上午各自率領團隊南部在大千醫院碧英大樓簽訂。
徐千剛指出，醫院為打造專業醫療品質、培育優秀護理人才，決定在這項合作案，提供護理師年薪70到80萬元，畢業前到醫院實習，每周可領1500元生活費，讓學生從實習到就業，可以無後顧之憂照顧病患。未來院內更規畫托嬰、托兒中心，希望讓院內員工能安心上班服務傷病患。
謝俊宏表示，台中科大與許多醫療院所簽約合作，這次在國中同窗前衛生局長羅財樟牽線下，與苗栗大千醫院合作，大千合作內容十分完整，從學生階段到就業甚至婚後，都規畫幸福人生。
謝俊宏進一步表示，近年來護理專業人員需求擴大，該校考照幾近百分百，在各大醫療院所都相當搶手，目前已開辦研究所讓護理師有進修精進管道，未來還計畫開辦在職班，方便在職人員進修。
(中時)
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