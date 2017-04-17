印度天際線全改變！新建築不斷更新地貌
如果你對印度的印象還停留在傳統文化裡，那可能就大錯特錯了！印度在短短幾年內經濟飆升幅度很大，城市裡對於新大樓的需求著實增加很多，一家2010年才剛成立的新公司「共生工作室」（Studio Symbiosis），已經承包當地38項建築設計案，包括各種旅館、辦公室、住家等城市設計案，未來印度地貌如何改變，將與這家公司的設計理念息息相關。
這家公司是由建築師Amit Gupta和他老婆Britta Knobel Gupta共同創建，雖然只有成立短短7年，但是它很可能即將改變整個南亞國度的地貌和天際線。
「共生工作室」目前承接了40項建築案，就有高達38個案件位於印度，案件內容不光只有建築結構體，還包括旅館、辦公室、大型住宅和城市規劃案等等，種類相當多元。
創辦人Amit Gupta接受 《CNN》電話訪問時表示，印度的建築產業正在快速轉型，近幾年來印度的經濟飆升，城市裡新大樓的需求真的很大。雖然印度建築產業目前已經有很多國際公司存在，但是他認為像是「共生工作室」這樣年輕的、新鮮的、有創意的新建築才能讓城市地貌更加具有特色。
(中時電子報)
關鍵字：印度、建築、Studio Symbiosis、Amit Gupta、南亞、建案
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