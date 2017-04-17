綠委開聯合記者會 立專法保存眷村文化
立委劉世芳17日帶著高雄市左營區眷村特色美食「王家口袋燒餅」，到立法院與立委邱志偉、許智傑、吳思瑤、鍾佳濱，一起召開眷村文化保存專法記者會。
劉世芳等人陳述「為什麼我們認為必須另訂專法，才能夠有效地保存與發展眷村文化？」台灣有近900個眷村，經過20年眷村改建後，各處眷村急遽消失，國防部主政重心多為眷改財務平衡及開發利用，缺乏對眷村文化的關注與傳承。
她以高雄為例，2012年，國防部與文化部選定了13個眷村做為文化保存區，例如高雄岡山空軍的醒村，是電視劇「一把青」的著名場景，可是卻沒有列入13處文化保存區，且眷改投入文化保存經費不足、相關機關互踢皮球，使得文化保存工作相當艱難。
劉世芳的眷村文化專法版本有兩個重點，一是改善過去國防部、文化部、地方政府三方事權不統一的現象，未來則改由文化部來主政；二是鑒於眷村文化保存所需之經費，也提出應設立基金，確保財源穩定。
她強調，眷村文化是台灣多元的歷史與文化中的一環，不論是電影電視的取景，或是令人垂涎的美食，都突顯了眷村文化的文化價值。
劉世芳等人宣布，眷村文化保存專法將送入院會，期望未來眷村文化，在有專法保障下，能藉由文化部的專業，加上穩定的基金財源，確實來保存與發揚，再現風華。
(中時)
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