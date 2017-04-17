網查千家早餐店漏稅 結果檢舉獎金一毛都沒

施男半年內向南區、高雄國稅局檢舉麥味登、拉亞漢堡、晨間廚房等全台連鎖或個人早餐店共1029家，未申請營業登記及涉逃漏稅，但他要求罰金2成的檢舉獎金遭拒，提告國稅局討錢；不過，高雄高等行政法院認為，施男僅上網查詢比對店家名稱、營登資料就瘋狂檢舉，未提供逃漏稅具體事證，判施敗訴，國稅局不發檢舉獎金無誤。

施男起訴指出，他2015年6月起向南區及高雄國稅局各檢舉共1029家早餐店，沒有申請營業登記還涉逃漏稅，但兩處國稅局竟未積極查緝裁罰，卻以他未提供具體事證為由，不發給檢舉獎金，是曲解法令損害他領取獎金的權利。

施男說，透過稅務入口網頁逐一查詢這些店家有無申辦營登，確認被檢舉人集體未辦及逃漏稅事實後，向國稅局具名檢舉，認為稽徵機關應重罰並發給他檢舉獎金；甚至提出，同時間也向台北國稅局中正、信義等分局檢舉麥味登加盟店，涉違反營業稅法案，都有獲核發獎金。

高雄國稅局說，施男檢舉792家早餐店，但檢舉內容只提供商號名稱及地址，根本沒有可供偵查的逃漏稅具體事證，因此針對未辦營登的行為，通知被檢舉店家補正，另就漏稅部分，要求施男補充逃漏稅具體事證，不過施未提供，無法發給。

南區國稅局指出，施男舉發237家，也都沒有檢附可供偵查的事證，其中已無經營的早餐店有13家、檢舉前已辦妥營登有126家，另未辦營登共98家；但這98家依法通知後均限期內補辦完成、免罰，雖然有3家被查出漏稅開罰，是稽徵機關本於職權自行調查緝獲，自無需發給施男獎金。

高雄高等行政法院審結認為，營業稅課徵具有起徵點，沒辦營登，不一定就有逃漏稅事實，而稅務案件具有資料多掌握在納稅義務人手中及大量行政的特質，稅務機關要完全調查取得資料有其困難，才有訂制度規定鼓勵檢舉人提供具體事證，作為核發獎金的要件。

但施男檢舉都沒提具體事證，且他供稱向其他單位檢舉有發獎金，經函詢後認定是誤發，因金額僅數百元，考量行政成本決定不追回獎金；因此判定南區、高雄國稅局不核發檢舉獎金並無違誤。

(中時)