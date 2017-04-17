為中部縣市發聲 林佳龍爭取軌道建設

台中市長林佳龍今天代表中部四縣市首長，到立法院出席前瞻基礎建設公聽會。（圖／台中市府提供）

中台灣整體軌道建設藍圖。（圖／台中市府提供）

中彰投苗軌道建設統計表。（圖／台中市府提供）

台中市長林佳龍今（17）日上午代表中部四縣市首長，到立法院出席前瞻基礎建設公聽會，他在會中表示，台灣過去軌道建設經費「重北輕南忘台中」，相對雙北已投入1兆2000億元捷運及軌道建設經費，享有較好待遇，好比「吃飯桶中間」，中部地區卻是「吃番薯籤稀飯」，做得太晚也太少。

林佳龍在公聽會展示中台灣整體軌道建設藍圖，表示這次他獲得彰化縣長魏明谷、南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌的同意，代表中部四縣市首長到立法院，爭取軌道建設經費。

他也以「全國各地軌道建設統計表」強調，台中市目前僅有一條捷運綠線正在興建中，無法形成交通路網，這是台灣區域不均衡發展的表現、缺少交通正義。

林佳龍說，過去台灣區域發展不均衡，缺乏交通正義，行政院應以國土整體發展、區域均衡治理、都市規劃為考量，鞏固南中北三核心都市，由於軌道建設須長期推動，盼透過核定計畫，賦予軌道建設穩定性、預期性及發展性，畢其功於一役。

「行政院前瞻基礎建設計畫，應以未來的發展兼顧改正過去錯誤的決策！」林佳龍表示，建設經費應以整體總預算來看，以國土整體發展、區域均衡治理、都市規劃等考量，讓城鄉均衡發展；盼中部從交通骨架開始建構，進而完善所須具備的血肉，透過鞏固南中北三核心都市，串聯周邊縣市帶動區域均衡發展。

大台中山手線規劃山、海線環狀鐵路網，由成功到追分段的雙軌工程（下環微笑線），已於去年10月獲行政院核定，預算由中央全額負擔；本次前瞻計畫進一步核定大甲到后里的上環彩虹線、追分到大甲的海線鐵路雙軌高架化、大慶至烏日的山線鐵路高架化，盼形成四通八達的完整環狀鐵路。

此外，苗栗鐵路從竹南至大甲目前仍是單軌，期望中央以整體區域治理的角度，支持苗栗海線鐵路雙軌化，並串聯山、海線，增加運量，讓軌道運輸轉型，也讓山手線發揮更大的綜效。

林佳龍提出的「中彰投苗軌道建設統計表」，以台中市、彰化縣及苗栗縣來看，目前已完成的軌道建設均是零，僅有台中捷運綠線投入593億元正在興建中，盼未來能再延伸到彰化與大坑，中部四縣市軌道建設經費初估約3796億元。

他強調，軌道建設須長期推動，計畫核定賦予穩定性、預期性及發展性，並以TOD(公共運輸導向型開發)方式規劃，公有土地在軌道運輸旁邊做跨區重畫，場站開發引入民間投資。

林佳龍說，「晚做不如早做，分開做不如一次做」，盼畢其功於一役，地方與中央共同努力，將過去沒做的一次做好，讓台灣均衡發展，建構優質綠色交通路網。

(中時)