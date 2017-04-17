機車轉彎對撞 1傷1命危

板橋民族、民權路口2機車對撞，林姓騎士送醫後恢復呼吸心跳。（王揚傑翻攝）

今（17）日中午12時許，新北市板橋區的民族、民權路口58歲林姓男子騎乘機車正欲左轉，與直行的36歲高姓男子機車對撞，林男疑似頭部受到重創，送醫前已無呼吸心跳，經送往亞東醫院急救，現已恢復生命跡象，高男僅受輕傷，肇事責任警方正在調查中。

(中時)