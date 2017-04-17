把興趣玩成專業！8年級生掌中藝術 小英欽點外交贈禮

經多年苦練，郭建甫擁有一手細膩操作技巧，將戲偶動作舉止操演得無比傳神。(圖/楊婕攝)

不是時下年輕人最愛的電競滑鼠、電吉他，80年次的郭建甫手中操弄的，是一尊尊精緻的布袋戲偶。郭建甫自小著迷於傳統布袋戲，國中時加入劇團，高中正式拜師學藝，如今他已是台灣最年輕偶師，時常隨團征戰國際，發揚台灣布袋戲，而他所製作的戲偶，還曾被蔡英文欽點為外交贈禮。

郭建甫幼時受京劇影響，熱衷於欣賞傳統戲曲，接觸布袋戲後，更確信自己未來想走的路，他國中時加入「小西園掌中劇團」，學習布袋戲操演基礎，高中時自薦加入國家級布袋戲操偶師陳錫煌的掌中劇團，精進操偶技巧。

郭建甫說，因覺得練操作太辛苦，拜師目的原是學習布袋戲製作，但陳錫煌得知自己有操偶經驗後，拒絕傳授製偶技巧，他認為布袋戲的基本功在於操作，縫製、刺繡、木雕等技藝雖也是布袋戲的一部份，但取代性高，可從別處習得。經多年且耗時的苦練，郭建甫如今已擁有一手細膩操偶技巧，踢腿、翻滾成為忘不了的反射動作。

郭建甫製作戲偶，除了偶頭木雕外，髮型、衣服縫製、刺繡等一手包辦。(圖/楊婕攝)

郭建甫說，從紙版、到立體成品，製作戲偶頗有成就感。(圖/楊婕攝)

雖師父陳錫煌不肯教製作，但郭建甫沒放棄初衷，常趁師父製作戲偶時，偷偷在旁觀察、學習，加上本身有美工專業，不久也摸索出大致製作原理，經常在家自己練習製作，師父發現後也就任由他，郭建甫說，師父教學布袋戲的方式偏向「自主性學習」，沒有範例、詳細紙本解說，只能自行摸索與實作。而他的努力也獲得肯定，去年小英還欽點他的手工戲偶，作為致贈巴拉圭副總統的伴手禮。

至於家人方面是否支持？郭建甫說，家人原本不支持，因這條路在一般觀念中，可以當興趣，卻不能當飯吃，但他憑藉著毅力與努力克服這項難題。大學時唸夜間進修部，早上在劇團學習、演出之餘，還額外接設計案，負擔學費及生活開銷，21歲成立「不貳偶劇」，在世界各國演出布袋戲，利用演出收入養活自己。

郭建甫說，不貳偶劇的成立宗旨為「專一獨特、別無二心」，期盼自己所端出的布袋戲，向社會展現的是「小而精緻優美」形象，他說，反觀外國人因對布袋戲文化認識不足，單純將它視作藝術欣賞，台灣人對「傳統」兩字通常存在歧見，如嘈鬧、落伍等，曾經有台灣人取笑「布袋戲不就是在手中晃一晃？沒什麼好看的」，希望台灣人對傳統能多些尊重，或以別種角度看待。

(中時電子報)