柯P缺席前瞻計畫公聽會 市府發言人挨綠議員罵
立法院今舉辦前瞻基礎建設計畫公聽會，台北市長柯文哲原訂出席，昨晚卻臨時變卦，改由副市長林欽榮代表。今下午台北市議會警衛部門質詢，北市府發言人劉奕霆首度上台備詢，就被民進黨議員洪健益叫上台痛批，直指他和柯文哲「幼稚」，爭取不到經費，還反怪別人、不出席會議，要他們收起天龍國心態。
柯文哲昨臨時決定缺席今早會議，他今早表示，公聽會都在口水戰、吵架，沒有解決真正的問題，實質問題要另找機會處理。
洪健益今在議場內問劉奕霆，大學有沒有被當過？有沒有考試不及格，劉回稱「沒有」，他追問，若一個人考試考不好，會去怪老師沒有先洩題，或是怪同學考太好嗎？劉表示，理論上不會。
洪健益指出，前瞻計畫8800億經費，北市爭取800多億全槓龜，柯文哲卻說是因為他沒有內線，前市府發言人林鶴明到總統府後，也沒有給他消息，所以才拿不到。他質問，今早中央明明請他參加公聽會，為什麼柯不出席？
劉奕霆說，柯文哲是考量各種情況，昨晚臨時決定不出席，卻引來洪健益痛批，市府周五就排定柯不出席，竟公然說謊，發言人角色就像市府的化妝師，劉跟柯不該用天龍國的心態處事，自己考試沒考好，還怪老師沒洩題，怪其他同學有內線，「麻煩收起幼稚的心態」。
(中時)
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