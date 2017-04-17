劉詩詩霸氣搭吳奇隆肩 隆詩夫妻甜靠頭閃爆

劉詩詩霸氣搭吳奇隆肩，「隆詩」（左二和左三）互動甜蜜指數爆表。（圖／取材自恩佐Susan微博）

「隆詩夫妻」吳奇隆與劉詩詩去年3月在峇厘島舉辦世紀婚禮，儘管小倆口婚後各自忙碌，不過彼此仍把握拍戲空檔，互相探班維繫感情，夫妻倆時常在片場勾手、互動甜蜜，近日兩人趁工作空檔淺水，劉詩詩霸氣把手搭在吳奇隆肩上，「隆詩夫妻」親密依偎閃爆。

吳奇隆與劉詩詩日前被直擊現身機場，傳小倆口是要回台灣探望父母，「隆詩夫妻」打扮低調，一路上緊握著對方的手，甜蜜指數爆表。夫妻倆近日更是流傳出與友人的潛水合照，劉詩詩霸氣把手搭在老公肩上，吳奇隆與嬌妻甜蜜互相靠頭，儘管是平凡的互動，仍藏不住「隆詩」對彼此的愛。

劉詩詩日前談到婚後變化，透露變得更像少女。（圖／本報系資料照片）

「隆詩夫妻」自2015年領證結婚、去年補辦婚禮後，夫妻倆一舉一動備受關注，劉詩詩談到婚後變化，她曾表示自己變得更像少女，原本喜歡深色的她，現在不論是淺色、鮮艷的顏色都慢慢喜歡，字裡行間更藏不住滿滿幸福。

(中時電子報)