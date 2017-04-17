為斷頭八田銅像喊話　王定宇：比蔣介石不倫不類

台南烏山頭水庫內的八田與一銅像昨驚傳遭人斷頭，由於近來也發生多起國父、蔣中正銅像噴漆事件，外界議論可能是民粹性報復。綠委王定宇今在臉書替八田喊話，他是對台灣只有貢獻沒有傷害的人，「刻意將在烏山頭的八田與一銅像與處處可見的蔣介石銅像類比，是不倫不類的，也是刻意挑起族群鬥爭的陰謀。」

王定宇指出，日治時期的台灣，農民必須看天吃飯，八田與一不僅參與台北下水道興建工程、高雄港興建工程等，更著手規劃嘉南大圳與烏山頭水庫，解決供水不均的問題，是日據時代台灣現代化的重要土木工程推手。

他說，「八田的價值不僅只於一尊銅像」，而是一名技師不分國籍與政治色彩，對台灣無私奉獻的心，一方面我們對雕像損壞痛心；另一方面，卻也樂見雕像以外的真實台灣歷史，因此被關注。

(中時)