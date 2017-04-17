馬政府時激烈絕食反核 李明賢批林義雄今神隱
民進黨上台後，並未補正公投法，由前民進黨主席林義雄推動成立的《人民作主教育基金會》將自4月26日起，赴民進黨中央黨部前展開24小時「接力禁食」行動。國民黨發言人李明賢表示，林義雄是他尊敬的「民主前輩」，但對照馬政府時激烈絕食抗議，如今林卻對蔡政府的進口核食與重啟核二神隱、故意「視而未見」，更是讓各界感到佩服的「人格者」！
前民進黨主席林義雄之前在馬政府時期，為了呼籲各界重視核四問題，展開激烈的絕食抗議。包含民進黨立委邱議瑩、時代立委黃國昌等，都在公開場合哽咽，擔心林義雄的身體。
媒體報導，由於民進黨上台後，並未補正公投法，由前民進黨主席林義雄推動成立的《人民作主教育基金會》將自4月26日上午10時起，至5月11日下午3時止，赴民進黨中央黨部前展開24小時接力禁食行動。
對此，國民黨發言人李明賢在臉書表示，林義雄是他尊敬的「民主前輩」，特別是馬政府時期反核四的激烈禁食抗議，如今對於蔡政府的進口核食與重啟核二，林義雄居然神隱、故意「視而未見」的表現，更是令各界感到佩服萬分的「人格者」！
李明賢說，更讓他佩服的是，「接力禁食」這個點子到底是哪個天才想出來的呢？難道接力禁食是一個輪流吃飽飯的概念嗎？李明賢說自己剛剛也禁食了四個鐘頭了，等等要來吃午餐。對民進黨抗議演一下就好，就不是「接力絕食」了，要改名叫「接力演戲」！
李明賢最後表示「對了，吃飽一點再絕食半天，然後再吃宵夜，這樣比較不會胖！接力？再接再力的二流政治表演，這樣蔡政府會請你們吃宵夜？」
(中時電子報)
文章來源：李明賢臉書
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