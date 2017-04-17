政院：年改法案不再開公聽會

行政立法協調會今天研商公務人員退休撫卹法草案，會後政院發言人徐國勇表示，年改法案決定不再召開公聽會，本周三、四進行公務人員退休撫卹法的的審查，希望本周出委員會，最遲下周。目前最低樓地板除時力版最低為22208元外，其餘立委、黨團版、試院版及102年版，一律為32160元。

至平均投資薪資採計年限只有試院版為10年，其餘均與年改會版一致；而所得替代率計算基礎，時力版為本俸+專業加給，與其他版未不同，102年改革版本是本俸+專業加給加權平均數。

藍營雖未提出版本，但行政立法協調會決定讓藍營在會中陳述版本，俟提出後納入改革重點對照表一併審查。勞工的勞保條例放在最後討論，藍委要求訂最低保障樓地板，政委林萬億認為沒有必要，繳多少領多少。

徐說，立委在會中提到，在野黨主張年改會修法版本應再召開公聽會，對此，會中有共識執政黨將堅持反對再召開公聽會，由於年改版本年改會已召開20場公聽會、4場分區座談及國是會議，好不容易凝聚共識，不需要再召開公聽會。

(工商)