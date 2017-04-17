高雄市教育局赴韓國交流參訪
韓國水原市市長、濟州島教育廳及人權參訪團日前分別參訪高雄市，邀請高雄市學校組團前往韓國互訪交流，教育局長范巽綠17日帶領國中小、高中校長一行33人，赴韓進行為期6天交流互訪。
高雄市與韓國教育交流密切，共締結有28個姊妹校（高中職8校、國中17校、國小3校），雙方師生交流互動密切，斗山熊職棒隊及水原足球隊都來台移訓，美濃國小與韓國水踰國小於徐生明盃棒球賽進行友誼交流等。
參訪團此行將到韓國濟州教育廳、莞島郡廳、水原市政府等拜會；行程也將走訪莞島水產高校與南昌小學等學校，瞭解韓國高中、小學校園有關推動海洋、人權與環境教育現況與成果。
同時，也將到韓國人權兩處重要景點，包括「濟州四三事件」建造為公園的四三和平公園、光州518基金會與民主紀念館；另參訪舊全羅南道廳、水原華城與行宮洞示範社區等，同時行程中最特別的是參加韓國莞島郡為保護海洋生態所舉行的「2017海藻博覽會」。
其中，韓國水原市曾於2013年主辦第一屆生態交通全球盛典，因去年9月「2016全球港灣城市論壇」時，韓國水原市長廉泰英率團至高雄市訪問，隨後陳菊市長於11月率團至水原市演講，取經水原市舉辦生態交通盛典經驗。教育參訪團此行也將拜會水原市政府，參訪世界文化遺產「水原華城」，該古城依照周邊地形融入在自然環境中；另將至南昌小學了解該校推動減少過敏病症-異位性體質學生(如異位性皮膚炎、氣喘、過敏)的努力，也將體驗行宮洞社區引進低碳運具後，成為兼具美感與環保的示範社區。
(中時)
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