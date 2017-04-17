強化太平島戰力! 國防部擬添置火箭彈等17項武器

軍方高層透露，國防部已向海巡署提出強化太平島戰力的17項具體建議。（內政部提供）

國防部發言人陳中吉今(17)日在立法院外交及國防委員會前受訪表示，國防部與海巡署平時對東、南沙防務相當重視，已向海巡署提出強化太平島戰力的17項具體建議。

陳中吉表示，包括由海巡署採購中科院研製的「鋼鏾火箭彈系統」、可遠距操作的雙管二○機砲系統、換裝新式「紅隼」反裝甲火箭、在島上部署中型及小型無人機等。相關規劃都有周密整備，且都會通盤考量，但包括兵力、武器部署等細節，事涉機密，不便公開說明。

媒體詢問，台灣在太平島與南海週邊國家的武力有落差，陳中吉說，這些都會通盤考量，也會符合政府政策，在共同開發、擱置爭議下，維護區域和平與安全，這是最主要目的。

(中時)