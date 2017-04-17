桃園龍潭疑遭棄置油泥55桶 環保局稽查

桃園市龍潭區五福街262巷尾遭人非法棄置疑似油泥55桶。(賴佑維攝)

桃園市環保局隨即派人前往勘查。(賴佑維攝)

桃園市龍潭區五福街262巷尾遭人非法棄置疑似油泥55桶，桃園市環保局隨即派人前往勘查，並先用吸油棉阻絕及不透水帆布覆蓋。消防局表示，已請環保局協助調查，追查可疑車輛，將汙染行為人繩之以法。

環保局表示，部分鐵桶已經扭曲變形，廢油泥叢裂縫滲漏出來汙染地面，稽查人員為了避免汙染擴散，立即拉起攔油索及吸油棉吸附廢油，以免污染下游水體，並緊急調集吊車，將傾倒的廢鐵桶扶正集中堆置，另受污染的地面則先以木屑吸附廢油後，再予刨除處理，預計17日晚間8時前可以清除完成。也請土地所有人龍潭區公所先行派車將廢鐵桶載至適當地點暫置。

環保局強調，依廢棄物清理法規定，如非法清理、棄置廢棄物，除得處新臺幣300萬元罰金外，還可能涉及1年以上5年以下有期徒刑之刑責，不肖業者莫以身試法，切勿心存僥倖，擅自非法處理事業及有害廢棄物，以免觸犯法令。

(中時)