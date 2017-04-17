日贊同美不再戰略容忍北韓 準備安置難民潮

一架F/A-18C大黃蜂戰機3月12日從位於朝鮮半島東部海域的「卡爾文森號」航母甲板上起飛。（圖/美國海軍）

就在訪韓的美國副總統彭斯（Mike Pence）17日說，華府對平壤的「戰略容忍」（strategic patience）時代已結束之際，日本首相安倍晉三周一告訴國會，他贊同美國對處理北韓問題的立場。

據俄羅斯衛星網與新加坡亞洲新聞台（Channel NewsAsia）報導，日本政府正在考慮，要是朝鮮半島衝突升高，出現難民潮，該採取哪些必要的行動。

安倍說，川普政府的態度很明確，不會再進行「戰略性容忍」，而要處理相關問題，所有的選項都擺在桌上，而「這是我國所贊同的」。

安倍指出，在朝鮮半島萬一發生緊急狀況時，日本已有難民潮可能湧入的準備。他說，日本政府正在考慮一些措施，如落地的流程，提供庇護收容，還有驗證誰真的是難民，需要日本保護。

此外，他也指出，日本不斷尋思，並準備因應朝鮮半島日人需要受保護，並撤離的狀況。基於日本2015年通過名為「和平安全法制」的新安保法，日本在加強保護海外僑民安全能力的同時，將能撤出日本國民。

他並表示，打算在4月底與俄羅斯總統普丁進行雙邊會談時，將「開誠布公」地探討北韓問題。

就在美國核動力航母「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN-70）航母戰鬥群部署朝鮮半島附近海域後，北韓隨即在4月15日的太陽節大閱兵上，展示如洲際彈道飛彈，以及潛射飛彈等軍武，並隨即於16日試射飛彈。雖然飛彈射出後爆炸，但仍表達了平壤強硬的立場，而朝鮮半島的緊張情勢也繼續升高。

(中時電子報)