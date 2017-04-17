金門轎車撞古厝 磚石散落 2傷送醫
金門金城鬧區通往「小三通」水頭碼頭路段，今（17）日上午發生小客車衝撞無人古厝，導致牆壁倒塌磚石掉落滿地，車上2人也受傷緊急送醫，所幸均無生命危險，肇事原因由警方調查處理中。
今日上午8時55分許，56歲徐姓民眾駕駛自小客車搭載46歲劉姓友人，欲至水頭移民署金門縣服務站領取小三通「金馬證」，途經村口附近的彎道時，疑因車子突然失控，往右打滑衝撞一幢閩南式古厝，「碰」一聲巨響嚇壞路過的人、車，村民紛紛出門察看。
警、消據報火速動員4車15人趕至，只見現場掉落滿地的磚、石，肇事小客車的車頭全毀，車上徐、劉2人的頭、臉和手腳多處撕裂傷，所幸緊急送醫並無大礙。
警方指出，水頭路段因為「小三通」往來的大、小車輛很多，加上經過村落的路面狹窄，稍有不慎即易肇生事故，民眾應多加小心才是。
還好，遭撞古厝目前無人居住，否則後果不堪涉想。警方為確保往來碼頭的交通安全，雇工吊離肇事車輛外，也協同金城鎮公所環保隊清理現場油漬和碎片，至11時20分才告一段落。
(中時)
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