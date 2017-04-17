解決高美濕地停車亂象 中市府規畫停車格及觀光公車

高美濕地被國外網站讚譽為「一生至少必遊一次絕景」。（圖／台中市府提供）

台中市府副市長林陵三對高美濕地停車問題已開過會議卻未見成效，要求盡速改善。（盧金足攝）

美景吸引人潮與車潮，高美濕地卻出現停車亂象。（圖／台中市府提供）

高美濕地每到假日吸引大量國內外遊客前往，但人來車也多，造成周遭收費停車亂象，副市長林陵三今（17）日在市政會議表示，新政府上任兩年多，明年就要選舉了，針對停車問題已開過會議，卻未見成效，要求盡速改善。交通局表示，已規畫停車格與觀光公車，讓遊客暢遊高美濕地更便利。

針對高美濕地周邊的違法停車場，交通局表示，依據停車場法規定，收費停車場須取得停車場登記證，才能對外經營。

高美濕地景觀步道周邊土地多為農業區用地，除非有興辦事業計畫，向農業主管機關申請核准，才能開闢停車場。

目前交通局尚無於高美濕地核准民間設置收費停車場，16日現地稽查，共查獲7家業者收費，當場依停車場法處3000元至1萬5000元罰鍰，後續將持續稽查取締。

為改善高美濕地周邊停車不足問題，市府已在高美濕地遊客服務中心規劃停車空間，其中公68附設停車空間已完成，可提供大客車格2格、小客車格87格、機車格81格。

另服務中心南側之公園用地（公69），亦已規畫提供438格小客車格、50格大客車格、140格機車格，預計今年8月完工，公車、客運、小汽車將可在此停車與轉乘，方便遊客前往高美濕地景點。

此外，為鼓勵市民及遊客搭乘公共運輸前往，市府交通局積極因應遊客需求，增闢高美濕地觀光公車路線。

除原自清水車站出發至高美溼地111、178、179等3條公車路線外，交通局日前已再新增655路觀光公車，預計5月底將再新增2條從台中火車站及清水火車站到高美溼地的公車路線，屆時到高美濕地的公車路線數可達6條、總班次數多達118班，將可有效提升高美濕地的大眾運輸服務水準。

(中時)