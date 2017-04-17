NBA》老鷹吞首敗 球迷怪罪魔獸

巫師莫里斯(左起)灌籃，老鷹米爾沙普、霍華阻擋不及。(美聯社)

老鷹季後賽首戰敗給巫師隊，除了米爾沙普抱怨巫師太野蠻之外，球迷更不滿季外以3年7050萬美元加盟的「魔獸」霍華作戰不力。這是霍華為家鄉亞特蘭大效力的首場季後賽，他上場29分鐘，繳出7分、14籃板。

雖然抓下全場最高的14籃板，球迷仍怪罪霍華防守鬆散且缺乏火力。「記憶中以前霍華是有能力影響戰局的。」「他需要更多籃板，否則就別打了。」「現在交易他還來得及嗎？」霍華曾經有場均20分以上的實力，但是近兩季進攻能力大幅下滑，本季13.5分是菜鳥年以來的新低，但是他的命中率卻屢創生涯新高。

霍華本季投籃命中率達63.3%之譜，問題在他的出手次數8.3卻是生涯新低，季後賽首戰他更是只出手6次，已經失去昔日的進攻威懾力。在防守端也看不住巫師中鋒葛泰，被葛泰投11中7攻下14分，還有10籃板(6個進攻籃板)。

然而全怪到霍華身上也不公平，老鷹表現最差的實際上是小哈達威，他也只得7分，投11僅中2球，6記外線全數落空。只不過霍華季外高調加盟，難免容易成為箭靶。

(中時電子報)