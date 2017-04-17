梁文傑：公民不服從若無須付代價 勇者孬種沒分別
「公民不服從」這個詞近來正夯，也引發不少討論及爭議，民進黨籍台北市議員梁文傑認為，若有人違法後把「公民不服從」當成擋箭牌，認為自己不該受到法律追究，那麼勇者和孬種將沒有差別。
梁文傑今（17）日於《上報》專欄寫道，在民主法治國家只要違法就得受罰，但近來太陽花學運的判決出爐，此原則似乎受到挑戰。梁文傑指出，民主國家的抗議者，若覺得要透過違法手段才能達到目標，那他當然可採取行動，但必須清楚，這將導致最終得接受法律懲罰。
在梁文傑看來，自認立意良善者，若違法後願坦然承受法律責任，才算得上是勇敢，因「公民不服從」並非讓抗議者能免除法律責任；另方面來說，抗議者到底是否該被法律懲罰，應該以他的行為來判斷，而非他的動機是否為「公民不服從」。
但梁文傑也以他的角度提到，太陽花學運的兩個無罪判決，法院是以行為做為事實認定，「公民不服從」未成為學運份子的護身符；他並表示，就是由於不服從會付出代價，所以不服從者才值得尊敬，其主張才值得他人思考。
(中時電子報)
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