合庫分行經理涉詐貸億元 檢調搜索約談

合作金庫某分行賴姓經辦人員涉嫌勾結房地產投資客，自2010年至2011年間，放任投資客以人頭對保、高估擔保品、違反內部審查規定，多次協助詐貸總額近1億元，事後每筆貸款收受2至5萬元不等匯款，並接受喝花酒等飲宴招待。台北地檢署今日指揮台北市調查處，搜索並約談賴男等3名合庫員工，並約談投資客到案，全案依銀行法背信罪嫌偵辦。

檢調指出，投資客雖有支付合庫利息，但最後因周轉不靈，且以人頭對保，導致合庫無法取得擔保品，全案因而曝光。

(中時)