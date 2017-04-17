中山大學碩博7年可拿到 學成還可能優先聘用

中山大學推出學、碩、博7年育才計畫，搶攻人才留校；圖為該校生畢業照示意圖。(中山大提供)

通常從大學一路攻碩、博士少說也要10年時間，中山大學為培育學術人才，今年起推出學、碩、博7年育才計畫，並提供高額獎學金，鎖定早已立志要走學術研究的學生；校長鄭英耀強調，本土優秀博士的研究能量不亞於海歸博士，學校未來將優先考慮聘任參該育才計畫、由母校培養的博士。

中山大學教務長黃心雅指出，7年育才包括「學士班3年、碩士班1年、博士班3年」，學生在碩士班階段可向學校申請獎學金，每人補助4至8萬元，攻讀博士班3年，學校則提供每個月3萬元共108萬元獎學金；出國投入博士後研究的2年期間，學校也有補助配套，強化本土博士生的國際視野及研究實務經驗。

該計畫重視跨域學習，中山本次共有17系所參與，今年除機電系不開放他系學生申請，物理、電機及通訊所等3系所限定理、工學院相關學系，資工系則限定理、工、管理學院，其餘都可跨系申請，希望學生的學習培育能夠激盪出無限的創意發想及跨域應用。

中山大學目前已和181所國外大學簽訂姊妹校協議，參與7年學、碩、博育才計畫學生，可在任一學制的學習計畫中加入出國交換的規劃，並以本校的學費享有國外知名大學的學習資源，有助於開拓學生的國際視野。

(中時)