邱太三親發文 捍衛檢察官屬性
司改國是會議將討論檢察官定位問題，令檢察官憂心忡忡，擔心被貼上行政官標籤，喪失獨立性與抵抗權貴的保障。法務部長邱太三今日在檢察官論壇發文，表示「我身為法務部長，將會堅定捍衛檢察官的司法官屬性。」將會採取積極改革的態度，活化人事制度，以強化檢察體系積極主動的精神，引發檢察官迴響。
邱太三投書說，最近檢察官論壇及媒體投書，許多人對於人事改革方案提出建議，有檢審委員候選人也提出人事改革方案的建議，「這是非常可喜的現象。」
邱太三表示，司改國是會議期程已過一半，下次將討論檢察官定位及檢察組織改革等議題，「我身為法務部長，將會堅定捍衛檢察官的司法官屬性。」另外，關於檢察人事改革部分，我也將會採取積極改革的態度，活化人事制度，以強化檢察體系積極主動的精神。
投書指出，檢察官是國家法律的守護者，是堅守客觀中立的司法官，需要好的制度確保檢察官依循法律行事。「我願與各位共同攜手改革，建構更優良的檢察機關人事制度，讓優秀有志人才都以擔任檢察官為榮。」文末邱太三敬上。
(中時)
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