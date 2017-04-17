郭嚴文、陽耀勳升1軍 桃猿攻守戰力增

郭嚴文告別傷兵，本季首升上1軍。(資料照 周鎮宇攝)

去年接受手臂與肩膀開刀手術的Lamigo郭嚴文，與日前下放2軍調整的陽耀勳，17日同時升上1軍，郭嚴文可望18日在桃園主場出戰富邦悍將本季首場出賽。

郭嚴文去年2月動刀治療左半月板及清除右手肘骨刺，5月底才復出，但年底又因為守備傷到肩膀再度開刀，本季自開季就待在2軍調整，17日終於升上1軍。陽耀勳則4月6日被下放至2軍，調整10天後重返1軍。

桃猿本季前9場打出8勝1敗佳績，戰績一度獨走，但近6戰只拿下2勝4敗，雖戰績仍排第1，但僅領先排名第2的統一獅0.5場勝差，有了郭嚴文與陽耀勳2位大將加入後，戰績可望回升。

(中時電子報)