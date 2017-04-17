違規還想落跑 通緝犯遭年輕女警逮捕
24歲警員何巧琪甫到警察局第6分局永福派出所見習，跟隨警員徐孟群進行交通稽查實習，盤查時發現因案遭通緝的吳嫌假意配合，想趁機落跑，在旁警戒的何員立即使出「黃鶯別翅」逮捕術制伏，吳嫌以為小違規且碰到女警想蒙混過關，最後卻栽在年輕女警手裡。
警員徐孟群、見習生何巧琪日前執行交通稽查勤務，於西屯區玉門路發現小貨車違規紅燈右轉，示意63歲小貨車吳姓駕駛停車，吳嫌先是假意未帶證件，又央求警方只是小違規不要開單。
員警查詢發現吳姓駕駛為通緝犯，因酒駕不能安全駕駛，於2016年遭彰化地院發布通緝，吳嫌轉身想要落跑，遭一旁警戒蒐證的何姓女警一招「黃鶯別翅」，將吳姓通緝犯壓制逮捕。
永福所長徐國清表示，何員擁有國立高雄大學法律系高學歷，1月甫從學校結訓，為期6個月實務訓練，由指導員帶領實務訓練擔服共同勤務，遇到身材壯碩的通緝犯卻不畏懼，並利用所學將通緝犯逮捕，實屬難能可貴。
警方籲請民眾，酒後不開車、開車不喝酒，喝酒應指定代駕或是搭乘大眾運輸交通工具，酒後開車除造成自身家庭遺憾，也影響其他無辜民眾，切勿以身試法。
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(中時)
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