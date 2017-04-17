發獎金抓內鬼 郝龍斌：和吳敦義沒關係

郝龍斌今天強調，發獎金和吳敦義沒有任何關係，「不知道他為什麼這麼大反應？」（林宏聰攝）

國民黨主席參選人郝龍斌提供20萬獎金，請各界幫國民黨主席選舉查「賄聲賄影」，引發各界議論，同樣參選的前副總統吳敦義也有不同聲音，對此，郝龍斌17日南下高雄時強調，獎金和吳副沒關係，「不知道他為什麼這麼大反應？」

前黃復興主委王文燮上將、前海軍上將費鴻波、前陸軍副總司令安家鈺等13名退休將領，17日上午在左營四海一家，為郝龍斌舉辦「南部中興後援會成立大會」，現場近百名支持者參與，多來自黃復興系統。

郝龍斌受訪表示，每次有請客吃飯，或拉人頭的負面選舉事件傳出，對黨的形象皆是很重大傷害，如今黨中央說因為人力不足，無法主動查察，所以他16日在臉書上公布，任何人若有具體事證檢舉，黨中央查辦屬實，他願提供20萬獎金「抓鬼」，希望透過這方式，遏止謠言或負面選舉現象，重振黨的形象。

吳敦義16日晚間對此表達看法，他說，如果包括郝也是內鬼？那有什麼好發獎金？郝龍斌今天被媒體問及此事，強調發獎金和吳敦義完全沒有關係，「不知道他為什麼這麼大的反應？」

郝龍斌更表示，選前和諧，選後才能團結，相信吳敦義也持相同看法，「我們一起努力，共勉之！」

(中時)