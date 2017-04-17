發獎金抓內鬼 郝龍斌：和吳敦義沒關係
國民黨主席參選人郝龍斌提供20萬獎金，請各界幫國民黨主席選舉查「賄聲賄影」，引發各界議論，同樣參選的前副總統吳敦義也有不同聲音，對此，郝龍斌17日南下高雄時強調，獎金和吳副沒關係，「不知道他為什麼這麼大反應？」
前黃復興主委王文燮上將、前海軍上將費鴻波、前陸軍副總司令安家鈺等13名退休將領，17日上午在左營四海一家，為郝龍斌舉辦「南部中興後援會成立大會」，現場近百名支持者參與，多來自黃復興系統。
郝龍斌受訪表示，每次有請客吃飯，或拉人頭的負面選舉事件傳出，對黨的形象皆是很重大傷害，如今黨中央說因為人力不足，無法主動查察，所以他16日在臉書上公布，任何人若有具體事證檢舉，黨中央查辦屬實，他願提供20萬獎金「抓鬼」，希望透過這方式，遏止謠言或負面選舉現象，重振黨的形象。
吳敦義16日晚間對此表達看法，他說，如果包括郝也是內鬼？那有什麼好發獎金？郝龍斌今天被媒體問及此事，強調發獎金和吳敦義完全沒有關係，「不知道他為什麼這麼大的反應？」
郝龍斌更表示，選前和諧，選後才能團結，相信吳敦義也持相同看法，「我們一起努力，共勉之！」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。