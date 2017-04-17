酒瓶藏2億3千萬液態安毒 企圖走私遭逮
刑事局與海關查獲首例高梁酒瓶藏液態安毒的走私出境案。警方日前獲報有跨境毒品走私集團，將以「國際郵包」方式走私毒品出國，經透過大數據資料庫分析，14日鎖定一批從台南寄往機場的高梁酒可能夾藏液態安毒。警方會同海關人員及緝毒犬協助，順利在桃園機場查獲22瓶裝有37.7公斤液態安毒的高梁酒，預計送往澳洲，當地黑市價約新台幣2億3000萬元。
刑事局偵查第三大隊第二隊調閱機場監視畫面，發現寄貨人係從高雄駕駛貨車至台南寄貨，經查該貨車係租賃車，登記租賃人係使用假證件，循線查出是強盜通緝犯34歲施姓男子，他還有毒品、槍砲前科。
警方15日至彰化的汽車旅館，逮捕施姓男子，查扣涉案手機、租車的偽造身分證件與寄貨資料等證物。
施嫌坦承替人寄送毒品，知道酒瓶內裝的並非高梁酒，而是液態安毒，但對於毒品來源交代不清；警方發現他曾試圖寄送真正的高梁酒出境，藉此測試。警訊後依毒品罪送辦，16日由桃園地檢署向法院聲押獲准，目前擴大偵辦中。警方調查，施姓男子曾是人體運毒的「交通」，吞安毒入境日本遭逮坐牢，期間有同夥因毒品在胃部破裂暴斃，但他出獄仍不知悔改，這次以每瓶代價1萬元寄貨，又將面臨牢獄之災。
海關指出，以往曾查獲以酒瓶裝液態安毒的「進口」案，「出口」被查獲是首例。警方分析，這批液態安毒純度高，只差最後的結晶程序就能做出成品，所幸及時攔獲。
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(中時)
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