中市府為台中公園百年金龜樹清瘡 助恢復健康

台中公園百年金龜樹發生腐朽現象，中市府建設局展開清瘡治療。（圖／台中市府提供）

台中公園日月湖環湖栽植金龜樹，部分樹齡已達百年且樹幹常呈現不規則彎曲，成為特色樹種之一，但歷經多次風災，約有25株出現腐朽傷口，再加上棲地因遊客踩踏硬化，養分不足，健康狀況不佳，建設局展開清瘡作業，金龜樹逐步恢復健康。

為避免傷口持續腐朽影響樹木生長及健康，市府建設局依專家建議辦理「清瘡」作業，包括切除樹木腐朽部位、切除範圍的木質部進行碳化及塗上殺菌藥劑等步驟，使樹木受損傷口不再惡化，並藉由樹木自身防禦機制，自行修復讓傷口逐漸癒合。

建設局長黃玉霖表示，樹木是公園內重要的景觀資產，樹木身上的腐朽傷口常因沒有立即性危險而被忽略，金龜樹易風倒與風折，嚴重時可能發生樹枝及樹幹斷裂壓傷人車事件。

造成腐朽的原因除自然災害外，人為損傷也應儘量避免，包括樹木修剪應具有相關修剪證照或訓練合格者執行，在公園內舉辦活動也須減少在樹上懸掛燈飾或物品，避免高空作業機具不當操作損傷樹皮。

建設局說，清瘡工作完成後，將持續觀察金龜樹復原狀況，並進一步改善土壤硬化現象，希望讓金龜樹逐步恢復健康，展現雄偉英姿。

(中時)