原能會主委謝曉星：希望爭取直屬總統府

行政院原子能委員會主委謝曉星答詢時表示，希望原能會能夠直屬總統府。（廖德修攝）

行政院原子能委員會在馬政府時期的政府組織改造計劃中，預定降格為三級機關的核能安全委員會，所屬的核能研究所則改隸經濟部轄下。

原能會主委謝曉星下午在立法院教育文化委員答覆民進黨立委吳思瑤質詢時表示，希望能夠維持原先的二級機關，像NCC那樣獨立超然，但很多事只能做、不能說，最好是能像中央研究院般直屬總統府。

此外，國民黨立委陳學聖支持原能會保持原先的二級行政機關，並期許原能會超然於政黨之外，維護整個國家社會的核能安全。

(中時)