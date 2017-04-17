親情愛情笑淚感動人心 果陀音樂劇秒殺完售
果陀劇場在國家戲劇院演出皆秒殺完售的音樂劇《愛呀，我的媽！》，22日起將移師台中國家歌劇院登場，由梁志民擔任導演、藝人曾國城及黃嘉千擔綱演出，描述相依為命母女在親情、愛情間交織著笑與淚的故事，曾、黃兩人還有深情對唱戲碼，結合歌、舞及劇的演出動人心弦。
《愛呀，我的媽！》是果陀劇場第15齣原創音樂劇，4月初在國家戲劇院演出4場反應熱烈，22日晚間及23日下午將移師台中國家歌劇院，23日晚間再加演一場。全劇由梁志民導演、亞洲音樂教父鮑比達擔任音樂總監、音樂文化人陳樂融擔任編劇暨作詞，今天在台中國家歌劇院舉辦記者會，藝人曾國城及黃嘉千、竇智孔等人與會。
「音樂劇在舞台要結合歌、舞及劇的演出，演員壓力很大，簡直是強力震撼彈」曾國城表示，他首度挑戰音樂劇，不但要演、又要唱，透過悅耳歌曲、漂亮舞步及流暢的視覺變化，要展現的詮釋能力及技巧，與舞台劇完全不同，對他而言，簡直是「完成不可能的任務」，很高興他做到了。
黃嘉千說，她與藝人關詩敏在劇中分飾母女，劇中各思念亡夫及亡父情節中，以歌曲《在看不見的地方等你》的詮釋親情與愛情交織呼喚，加上現場特效處理，讓人在笑中帶淚，在演員與觀眾間產生深厚共鳴，感動人心。
(中時)
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