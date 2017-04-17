美副總統會南韓代總統 同意部署薩德進度提前

美國副總統彭斯和南韓代總統黃教安今天下午見面會談。(圖/美聯社)

美副總統彭斯(Mike Pence)今天下午和南韓代總統黃教安見面，經過會談過後，雙方表示美韓同意部署薩德系統 (THAAD，Terminal High Altitude Area Defense)的進度將提前。

據《法新社》報導，南韓代總統黃教安在會面後表示，「我們已經同意進一步加強美韓同盟的應對方式，透過快速部屬薩德，來面對北韓的威脅」。

美國副總統彭斯在昨天抵達南韓，展開了任內的首次東亞訪問之旅，他此行的首要任務便是和黃教安商議，防禦北韓日益增強的飛彈與核武系統，今天稍早也前往了鄰近三八線的非軍事區柏尼法斯營(Camp Bonifas)美軍基地及板門店視察，他強調：「美國對北韓的容忍戰略時代已經結束」。

(中時電子報)