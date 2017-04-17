美副總統會南韓代總統 同意部署薩德進度提前
美副總統彭斯(Mike Pence)今天下午和南韓代總統黃教安見面，經過會談過後，雙方表示美韓同意部署薩德系統 (THAAD，Terminal High Altitude Area Defense)的進度將提前。
據《法新社》報導，南韓代總統黃教安在會面後表示，「我們已經同意進一步加強美韓同盟的應對方式，透過快速部屬薩德，來面對北韓的威脅」。
美國副總統彭斯在昨天抵達南韓，展開了任內的首次東亞訪問之旅，他此行的首要任務便是和黃教安商議，防禦北韓日益增強的飛彈與核武系統，今天稍早也前往了鄰近三八線的非軍事區柏尼法斯營(Camp Bonifas)美軍基地及板門店視察，他強調：「美國對北韓的容忍戰略時代已經結束」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。