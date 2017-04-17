陳妍希產後瘦成「鳥仔腳」 曬自拍根本少女

陳妍希難得曬出全身照，只見她美腿纖細，瘦如「鳥仔腳」。（圖／取材自陳妍希 Michelle臉書）

女星陳妍希2016年7月與大陸男星陳曉步入禮堂，並在12月生下兒子「小星星」，夫妻倆生個當新手爸媽後，陳妍希生活中心放在家庭上，專心帶兒子，她上月產後首亮相出席活動，露出修長美腿，而陳妍希今（17日）則難得曬出全身照，只見她美腿纖細，瘦如「鳥仔腳」。

陳妍希升格當媽後，生活中心放在家庭上，專心照顧「小星星」。（圖／本報系資料照片）

陳妍希升格當媽後，專心照顧「小星星」，產後瘦身有成的陳妍希，今難得曬出全身自拍照，她身穿白衣黑裙搭配褲襪，秀出一雙又長又細美腿，模樣俏皮宛如少女，也獲得網友大讚「永遠十八歲」、「年輕活力感 美的讚喔～」、「哇塞 辣媽恢復的好快誒」。

陳妍希產後一雙美腿維持得宜，上月身穿一黑深現身大陸合肥，就以纖細雙腿特別引人注目，當時她噴母愛不時緊抱小星星，但似乎抱太久手痠，陳妍希看起來抱得有些吃力，也讓粉絲心疼陳妍希育兒的辛苦。

(中時電子報)