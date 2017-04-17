砍八田與一頭 前台北市議員李承龍自首

八田與一遭砍案，傳出是前台北市議員李承龍作案，警方目前正將人帶回台南偵辦了解。（翻攝臉書）

前台北市議員李承龍在臉書坦承砍八田與一銅像頭顱，已赴台南市警方接受偵辦。(圖/李承龍臉書)

(16:20更新)震驚社會的八田與一銅像遭砍案，前台北市議員李承龍17日中午在台北中正一分局自首已獲證實。

八田與一雕像斬首案，元凶落網!位在台南烏山頭水庫的八田與一雕像，昨日驚傳遭人「斬首」，頭部也不翼而飛。警方根據監視器畫面循線追查，發現幹下這起斬首案的嫌犯，正是中華統一促進黨成員、前台北市議員李承龍與綽號「白茉莉」的女子邱晉芛，台北市警局中正一分局今天近午策動兩人出面到案，並將兩人送交給台南檢警偵辦。

兩人到案後，由台南警方接手在中正一分局訊問，初步得知，兩人向警方坦承斷頭案是他們所為，供稱在本月14日前往烏山頭水庫砍下八田與一銅像頭部。

警方指出，李、邱兩都是統派的街頭抗議常客，其中出身親民黨的李承龍是台北市第7屆市議員，邱女則是自稱公民記者暱稱「白茉莉」，兩人平日經常到獨派的場子上鬧場，因此警方對他們的容貌相當熟悉，昨天發生八田與一斷頭案後，北市中正一分局根據影像就認出他們兩人涉案。

去年7月14日晚間，位在桃園龜山的台灣民政府中央總部，遭到自稱「愛國人士」兩度縱火，門口大理石招牌被砸毀，警方案後追查發現，正是李邱兩人與男子何守、林立騰等人所為，桃園地檢署8月間將他們起訴，並將4人分別羈押桃園看守所及台北女子看守所，案經桃園地院審理，法官裁定李承龍10萬元交保，限制住居、不得再對台灣民政府騷擾。另何守為、林立騰分別以3萬元交保，同樣限制住居、不得再對台灣民政府騷擾；邱女部分，同樣以3萬元交保。

由於雕像頭部尚未尋獲，台南警方偵訊約1小時後，於今下午3時許，帶同2嫌搭高鐵南下，展後續偵辦及追查銅像頭部下落中。

(中時電子報)