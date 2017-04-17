傳三井Outlet減資 台灣港務公司：按原訂計畫進行
全球港埠競爭日漸激烈及經濟環境不佳衝擊下，外傳三井集團台中港投資計劃有意減資！台中市政府強調，三井集團預定投資金額與租賃標的內之開發方向及面積，均按原訂計畫進行；台灣港務公司配合政府南向政策，前往馬來西亞、越南等地考察投資環境，積極尋求合作契機。
市府指出，備受中台灣民眾矚目的三井集團台中港Outlet Park投資計劃案，日本三井集團預計砸下25億元重金、在台中港港埠服務專業區約18公頃土地上，興建綜合式休閒娛樂購物商場（Outlet Park），去年9月已與台灣港務公司完成簽約，並無外傳的減資計畫。
三井集團依原定計畫辦理環境、交通影響評估外，預計5月進行建築執照申請等行政流程，7至8月間動工，規劃於明年底完成興建並開始營運；目前各項行政申請程序由市府、台灣港務公司共同組成單一服務窗口提供專案性輔導及協助。
台中港務分公司說，該港務公司董事長吳盟分，日前還邀集萬海航運、台灣世曦工程顧問公司等，前往馬來西亞及越南進行業務考察，了解當地港埠發展現況與投資契機，進行雙邊交流；積極尋求未來包含碼頭及物流倉儲設施合作投資的可能性。
台灣港務公司配合政府新南向政策，掌握商機及可能投資機會的交流，未來將可發揮港埠經營的專長與優勢，並與航商、物流等業者攜手共同拓展台灣在東南亞國家的布局，對於海外經營觸角的延伸及新南向的推動上，陸續獲得具體的開展。
(中時)
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