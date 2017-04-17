趙麗穎當過陪酒小姐？卓偉一句曖昧回應惹眾怒

趙麗穎片酬、身價都翻漲百倍。(圖／翻攝自趙麗穎微博)

卓偉一句曖昧回應，讓趙麗穎躺槍。(圖／翻攝微博）

大陸女星趙麗穎因演出《花千骨》事業攀高峰，片酬、身價也翻漲，不過出身農村、沒有背景的她，會成功都歸功自身的努力，但近日卻被大陸第一狗仔卓偉的一句話，再被扯進陪酒黑歷史傳聞中。

有網友在微博提問「卓老師，趙麗穎的背景以及有沒有做過坐台小姐？」，卓偉沒有正面回覆，僅說了句「英雄不怕出身低，劉備還賣過草鞋呢」，似乎暗喻是事實，引起網友熱議，不少粉絲替她發聲，要卓偉沒證據別亂造謠。

趙麗穎出道以來常被黑，先是被指人品不好，又被爆曾在大陸國內知名網站美空擔任過模特兒，有陪吃陪玩業務，不過這些都只是傳言，沒有根據。

(中時電子報)