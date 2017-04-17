林園媽祖海巡，中油石化事業部共襄盛舉

高雄林園「媽祖海巡」四年一次，今年活動14日至27日盛大展開。（中油石化事業部提供）

中油石化事業部贊助參與林園媽祖海巡活動。（中油石化事業部提供）

高雄林園「媽祖海巡」四年一次，今年活動14日至27日盛大展開，中油石化事業部共襄盛舉，除贊助活動進行之外，也趁機宣導「珍惜能源、節約用油」觀念，透過參與民俗盛事，積極拉近與地方居民的關係。

石化事業部表示，台灣唯一、四年一科，也是林園才有的「媽祖海巡」正在進行，是辛勞的漁民朋友透過虔誠海上巡香遶境方式，搭載媽祖婆神轎到台南海域魚場，藉此祈求漁獲滿滿，至少2000多位信徒參與，石化事業部當然不容錯過。

這次「媽祖海巡」盛事，石化事業部除鼎力相助，也在現場廣為宣導「珍惜能源、節約用油」，以及今年剛辦理的紙風車「武松打虎」兒童劇等睦鄰活動成果，讓參與民眾了解中油「發展民生循環經濟、致力工安環保及睦鄰」的努力。

鳳芸宮海巡媽有百餘年歷史，林園區漁民出海前，均會前往參拜祈求平安，4年1次的海上遶境，2014年獲高雄市政府依《文化資產保存法》登錄為「民俗及有關文物類」文化資產，今年更將爭取列入文化部無形文化資產。

(中時)