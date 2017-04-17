台74線施工 五權西路至朝馬路段交通疏導
交通部公路總局第二區養護工程處，為改善台74線五權西路至朝馬路路段橡膠伸縮縫，提升行車安全性及舒適性，17日起至9月21日辦理伸縮縫更新工程，該路段雙向共24道伸縮縫將更換為齒型伸縮縫。交通局呼籲用路人配合交通管制措施及遵循指揮人員引導，以維行車安全。
公路總局第二區養護工程處員林工務段長陳舜賢說，該局為降低施工期間交通衝擊，將採雙工區（東行線及西行線）同時進行，每道伸縮縫採半半施工，並於該道伸縮縫施工時，就施工範圍設置交維管制區域，藉此縮小管制區域及時間。
交通局指出，施工期間建議改道的路線，如國道3號南下建議改經彰化系統交流道由國道1號王田、南屯或台中交流道下，再接往台中市區；國道3號北上建議提前由國道3號烏日或中投交流道下，接臺中市環中路8段或台63線中投公路往臺中市區。
行駛台74線車輛：南下提前由西屯或廣福交流道下，改行橋下平面道路；北上提前由成功或永春交流道下，改行橋下平面道路。
交通局表示，經市區道路往台74線車輛：往西屯、北屯車輛請行駛橋下平面道路，至西屯或廣福交流道上台74線。往快官、彰化車輛請行駛橋下平面道路，至永春交流道上台74線。
(中時)
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