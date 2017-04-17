診所打工妹控牙醫性騷擾 醫反控帳目不清

高雄鳳山一間牙醫診所遭1個月前到診所打工的張姓女大生控訴，賴姓牙醫師藉由指責她的工作缺失，用手指戳她的胸部，賴姓牙醫則指控女大生帳目不清，雙方各說各話。

警方指出，本案屬職場性騷擾事件，轄區派出所依規定受理後，將案轉勞工局及婦幼隊處理。

(中時)