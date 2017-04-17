彰化老農種高麗菜「失利」基金會伸援手認購做公益

頂新和德文教基金會執行長林德勳（左）代表基金會認購老農陳平和（中）的高麗菜轉送社福機構。鐘武達攝。

溪州老農陳平和（左）第1次種高麗菜就賠錢，直呼下次不敢再種了。鐘武達攝。

65歲農民陳平和第1次種高麗菜就遇上菜價崩盤，投資4萬多元賣不到2萬，頂新和德文教基金會接獲溪州鄉青農鐘翊禹代為求援的電話，二話不說將他栽種的2分地高麗菜全數認購，並在17日採收轉送弱勢機構，讓便宜的蔬菜變成無價的愛。

頂新和德文教基金會執行長林德勳說，農民看天吃飯，種菜就像在賭博，2015年高麗菜價崩盤，當時溪州鄉創業青農鍾翊禹栽種的高麗菜賣不出去，該基金會為了幫打氣，認購3000顆轉送給二林喜樂保育院。

去年從台北返鄉獨居的陳平和，經濟狀況不佳，平時靠資源回收過生活，3個月前聽從友人建議利用老家2分地種高麗菜，沒想到，每分地花了2萬多元成本，採收時，盤商開價每分地只有1萬元，3個月做白工不說，投資還腰折，灰心的他直呼「下次不敢了！」

鐘翊禹對陳平和的遭遇感同身受，自己卻又無力幫忙，於是再度求助頂新和德文教基金會 ，林德勳得知後霸氣答應「2分地的高麗菜全數認購 」。

今天上午，林德勳率領基金會員工採收總計12噸的高麗菜，裝箱後隨即轉送二林喜樂保育院、彰化家扶基金會等社福機構。

林德勳說，蔬菜產銷失衡，農民往往是最大受害者，企業挺身認購，不僅是盡社會責任，更幫助農民解決問題，也減輕社福團體負擔，是3贏。

(中時)