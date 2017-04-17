杜特蒂首次同意美菲軍演 強調反恐維安

美菲歷史悠久的並肩演習將在5月進行，這是杜特蒂上任後，同意的第一場美菲聯合演習。(圖/星條旗報)

俄國衛星網報導，菲律賓將與美國在5月份舉行一場為期10天的聯合演習，這是菲律賓總統杜特蒂上任後，首次同意與美國的聯合軍演。

這場演習名為「Balikatan」，是當地語「並肩作戰」 (shoulder-to-shoulder)的意思。這是根據1951年美國和菲律賓政府簽署「互助條約」而執行， 可見歷史已相當悠久。演習的重點是反恐作戰與特種部隊戰技教學。

「並肩演習」發言人法蘭克·西森（Celeste Frank Sayson）告訴媒體：「這場演習是以菲律賓面臨巨大天災或恐怖攻擊做為設想場景，演練我們部隊該如何因應。」

杜特蒂在上任之後，實行「冷淡美國，與大陸交好」的外交平衡策略，去年他曾說，「將會在2018年前，使美國部隊從菲律賓全部撤出」，曾讓美國方面擔心肩並肩演習能否持續。杜特蒂這項決定使這場演習可以繼續保有，不過杜特蒂仍然強調演習是為了反恐和維安，和軍事同盟關係不大，他說：「我們可以放心地說，再也不會有軍事射擊，演習將側重於提供人道主義與民事援助。」

(中時電子報)