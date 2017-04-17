不去前瞻 柯文哲：早知道會變口水戰

柯文哲不去立法院前瞻公聽會，出席南港轉運站啟用典禮

臨時決定不去立法院前瞻公聽會，出席南港轉運站啟用典禮，對此台北市長柯文哲17日表示，早就知道公聽會會變成民進黨與新北市長朱立倫的口水戰，實質問題根本沒有解決。

(中時)