奧迪超稀有限量款慘被火吞 車迷：快哭了
全球限量僅333台的奧迪(Audi)鋼砲A1 Quattro，有錢還不一定買得到，但現在想要看到它恐怕更加困難了，一輛A1 Quattro，上周在瑞士發生火燒車意外，而這一燒，也讓車迷心碎，直言快哭了。
意外發生在瑞士的一個小鄉鎮，當地消防隊在接獲火燒車通報後，隨即派員前往搶救，可惜仍為時已晚，而初步了解，這是一起自燃意外，但詳細原因，調查還在進行中，也會請目擊證人來說明案情。
奧迪A1 Quattro在2011年正式發表，將四驅系統以及強悍動力，塞進A1不足4米的小巧身形中，擁有256匹/36公斤米的優秀性能表現，0-100km/h加速只要5.7秒，一部要價約165萬元新台幣，雖不是天價，但由於一推出，原廠就公佈全球僅限量333台，實在是太稀有，因此是許多車迷心中的夢幻逸品，而這一燒，也代表稀有寶貴鋼砲，永遠都會缺一輛。
(中時電子報)
文章來源：《motor1》
關鍵字：火燒車、奧迪、A1 Quattro
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